台南台鋼獵鷹結束短暫休兵，3日正式開訓，總經理錢韋成勉勵球員，「希望大家提早收心，下一季目標沒有改變，新賽季唯一目標總冠軍，從備戰開始展現強烈爭冠的企圖心，同時強調台鋼集團首重『紀律』，要打造一支有紀律的球隊。」

開訓日由體能教練郭涵博為球員進行運動表現測試，「這兩天以恢復為主，首先確保大家身體健康，並循序漸進提高強度，球隊球風輪轉較快，備戰期會注重在體能訓練。」

劉孟竹總教練暑假期間擔任世大運男籃總教練，他說明，月底要帶世大運到中國，出發前仍會南北兩邊跑，獵鷹教練團越來越完整，目前也設定好休賽季階段性目標，讓我可以安心完成任務，接下來也安排好獵鷹與世大運代表隊為期5天的集訓，讓雙方維持強度、吸收更多經驗。

獵鷹隊長吳岱豪表示「看起來大家維持得蠻好的，身體沒有太大的變化，體能、體態狀況都有維持，距離賽季還有一段時間，今年很早開始準備，仍有許多地方需要加強，大家目標一致，期待不同的台鋼獵鷹。」

台鋼獵鷹今日起全力備戰新賽季，前兩周的恢復期安排當周三天進行團隊訓練，另兩日為重訓體能及個人技術訓練，之後將比照賽季期間的訓練排程，每日分兩階段進行。提早備戰讓團隊提早進入賽季狀態，期許獵鷹能更進化衝擊總冠軍。