受立法院《公職人員選舉罷免法》條文修正案影響，無黨籍屏東立委蘇震清無法競選連任，改由兒子蘇孟淳代父出征，迎戰民進黨提名的屏東縣議員許展維，傳出蘇震清為此找上國民黨參選屏東縣長落敗的蘇清泉，洽談非綠聯盟，兩人皆證實消息。對此，過往選區曾在屏東的民進黨立委莊瑞雄3日表示，對此消息毫無所悉。

綠營色彩鮮明的蘇震清，對上披綠旗出線的許展維，呈現泛綠陣營分裂，若在三腳督情況下，被國民黨視為艱困選區的屏南並非沒有一搏機會，但藍營至今遲未推出人選，讓地方支持者焦慮指數不斷升高，如今雙蘇有意洽談非綠聯盟，目前正等待國民黨中央回覆。

對此，莊瑞雄上午於立法院民進黨團記者會上表示，對此消息毫無所悉，「沒聽過啦」。他說，該區目前民進黨已提名人選，在地方努力經營耕耘，一棒接一棒，反而沒看到國民黨人選產生，地方上也未見到藍營候選人勤走，至於最後誰會勝出，如何還是取決於民意，端看誰對地方的付出民眾較有感，「我們對民進黨有信心啦。」