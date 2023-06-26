5月M1B年增率續低於M2、仍被市場視為股市資金動能不足的「死亡交叉」線型。
央行統計，5月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.17%及0.39%；5月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.93%，較上月底為高；年增率亦由上月底之5.55%上升為6.32%，主要係因銀行對民間部門及公營事業債權成長上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.05%，高於上月底之4.32%。
中央銀行今(26)日公布貨幣總計數，受到活期性存款年增率上升帶動，M1B年增率上升為3.27%，M2年增率下降為6.63%，主要係外匯存款年增率下降之影響。累計本年1至5月M1B及M2平均年增率分別為2.54%及6.68%。
5月M1B年增率續低於M2、仍被市場視為股市資金動能不足的「死亡交叉」線型。
央行統計，5月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.17%及0.39%；5月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.93%，較上月底為高；年增率亦由上月底之5.55%上升為6.32%，主要係因銀行對民間部門及公營事業債權成長上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.05%，高於上月底之4.32%。
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