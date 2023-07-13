美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）專輯暢銷全球，她舉辦的演唱會更是一票難求。美國聯準會（Fed）的褐皮書報告中，甚至特別提到她演唱會為費城帶來的經濟效益，直言她5月的演唱會為當地旅館帶來疫情開始以來的最強勁收益。

天后來，發大財！泰勒絲展開「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），讓全球歌迷都引頸期盼，預計可望創造超過50億美元（約新台幣1518億元）的商機，堪稱是「超級印鈔機」。

泰勒絲在美國將舉行52場演唱會，其中3場在費城的林肯金融球場舉行，門票全數售罄。聯準會在褐皮書報告中指出，「儘管該地區旅遊業整體復甦緩慢」，但「5月是自疫情爆發以來費城飯店收入最強勁的1個月，這在很大程度上要歸功於泰勒絲在該市演場會帶來的大量客人湧入」。

費城遊客中心公司的執行副總Jennifer Nagle接受CBS新聞採訪時表示，拜泰勒絲5月的演唱會之賜，從周五到周日的整個周末，光是在獨立遊客中心我們就接待了3萬人，這個數據僅比2019年少了1成。

看好泰勒絲演唱會創造的經濟溢出效益，還有加拿大、泰國等多國政要提出要求，希望她到當地開唱。市場預估，泰勒斯的「時代巡迴演唱會」有望成為音樂史上收入最高的巡演之一。