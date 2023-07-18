本週美國部分大型企業將公布財報且官方也會發布經濟數據，華爾街股市今天延續近來漲勢，4大指數收盤全數上揚。
道瓊工業指數上漲76.32點或0.22%，收34585.35點。
標準普爾指數上揚17.37點或0.39%，收4522.79點。
那斯達克指數揚升131.25點或0.93%，收14244.95點。
費城半導體指數勁揚86.90點或2.32%，收3837.31點。（譯者：陳彥鈞）1120718
本週美國部分大型企業將公布財報且官方也會發布經濟數據，華爾街股市今天延續近來漲勢，4大指數收盤全數上揚。
道瓊工業指數上漲76.32點或0.22%，收34585.35點。
標準普爾指數上揚17.37點或0.39%，收4522.79點。
那斯達克指數揚升131.25點或0.93%，收14244.95點。
費城半導體指數勁揚86.90點或2.32%，收3837.31點。（譯者：陳彥鈞）1120718
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