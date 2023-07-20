香港銀行公會資料顯示，20日隔夜HIBOR升至約5.03048％。與房貸掛鉤的1個月HIBOR連漲四天，報5.20911％，與同期美元LIBOR息差顯著收窄至16個基本點。另外，反映銀行資金成本的3個月HIBOR，進一步升至約5.23％，續創近7個月新高，較同期美元LIBOR息差收窄至13個基本點。

香港經濟日報報導，香港房貸仲介－經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前香港銀行業結餘約港幣449億元，金管局17日才再度向市場投放港幣38.85億元流動性，逾兩年半新高，顯示銀行對港元資金需求緊張。

曹德明指出，市場普遍預測下周美國聯準會議息會議將再升息一碼（0.25個百分點），港美利差可能進一步擴大，代表HIBOR仍有上升壓力。1個月期HIBOR可能挑戰2007年10月12日的歷史高點5.7％，並會繼續在高利率區間維持一段時間。