歐普薩表示，就MSCI一系列國際指數衡量、並以本國貨幣計算，日股2023年上半年強漲24％，至於美股雖然成功抵抗聯準會升息帶來的利空，但仍僅上揚17％，落後日股漲幅。

展望下半年，日股能否繼續向上攻堅，他表示，首要因素將是本周的日銀決策會議結果而定。歐普薩指出，如果日銀會議偏鴿，將導致日圓持續疲軟走弱，應能協助提振日本出口和產業，並進而帶動日股繼續衝高。日圓目前約在141兌1美元價位交易。

第二則是從資金面來看，日股ETF投資熱能否持續。在先前「股神」巴菲特的加持下，投資人爭相把資金投入前四大聚焦日股的ETF，使得這些ETF管理資產規模在6月合計高達255億美元，較2022年底的187億美元大幅增加。

歐普薩在研究報告中提到，投資人追逐報酬率的行為早為眾人皆知，然而熱錢流入前四大日股ETF的趨勢若能持續升溫，將為日股多頭再添柴火。

第三則是日股歷經數十年低迷，展現強勁反彈可望支撐股市。歐普薩表示，日本曾爆發金融史上最具傳奇色彩的資產泡沫化之一，他說源自這種「多年宿醉」的保守主義，可能有助日股繼續上漲。

歐普薩指出，日股曾在1980年代暴跌7到8成，但之後日本企業在資產負債表上預料仍保留「大量過剩現金與非生產性資產」，此外，近半數日股交易價格現今仍低於帳面價值。

第四則是日本溫和的經濟成長與通膨逼近3.5％，將鼓勵消費者支出和商業投資。他表示，這讓「未來經濟成長前景再度獲得改善」。但他也警告日股漲勢仍隱藏潛在危機，像是人口老化與政府債務水準依舊偏高。