日本基準公債殖利率周一開盤一度升至0.605%，創下8年高點，隨後回落至0.59%。

IG Markets分析師Tony Sycamore在談到日本央行上周五的聲明時表示，這可能代表在2024年初退出殖利率控制曲線（YCC）和負利率政策（negative interest rate policy,NIRP）的第一步。如果債息漲勢受抑，10年期債息不超過0.7%，應該會鼓勵股票投資人將日經指數推向35,000點。

東證33大類股中，僅航空運輸股和礦業下跌，但跌勢溫和。運輸設備股漲2.73%，表現最佳。

豐田汽車漲近3%、Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）漲2.5%，以及晶片設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）漲2.8%，均表現亮眼。

財報攤牌，贏家和輸家形成鮮明對比，豐田旗下物流公司豐田通商（Toyota Tsusho）股價飆漲近10%，帶動汽車股走高。機器人大廠發那科（Fanuc）重挫逾6%。

住友製藥（Sumitomo Pharma）研發的精神分裂症療法試驗結果令人失望，股價崩跌7%。

本月日經指數估僅收漲0.2%，但仍足以創下連漲7個月的記錄，為2013年以來維持最長的升勢。