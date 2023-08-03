日本前眾議員上野宏史今天拜會台南市長黃偉哲，他表示，此次台灣行與首度到訪台灣的夫人及兒子專程走訪台南，盛讚「到台灣一定得要造訪台南，才不虛此行」！

黃偉哲感謝上野一家人的來訪，也指出台南是台灣第一座城市，更是文化古都，明年台南400活動將盛大展開，邀請上野一家人屆時再度來訪，他也在兩人會晤中表達未來可望透過雙方物產交流，多方面深化彼此情誼。

上野先生也轉達群馬縣前橋市長問候，黃偉哲也特別展示他與前橋市長透過LINE交流的手機畫面。他也再次感謝上個月出訪上野前議員選區群馬縣時日方接待外，也請他與家人在台南停留期間，務必品嚐芒果、火龍果等當令水果。黃偉哲還推薦上野宏史與家人可走訪台南市內保存完好的日本時代古蹟。

台南跟群馬縣、前橋市、友誼市水上町互動往來密切，黃偉哲7月受邀赴日參加前橋市「道之驛前橋赤城-台南祭」活動，宣傳台南芒果並拜會群馬縣議長、前橋市長及水上町長。