美國6月消費者物價指數（CPI）年增3%，創2年多來新低，振奮市場情緒，美股主要指數今天收盤勁揚，其中以那指及費半漲幅最多。
道瓊工業指數上漲86.01點或0.25%，收34347.43點。
標準普爾500指數上揚32.90點或0.74%，收4472.16點。
那斯達克綜合指數攀升158.26點或1.15%，收13918.96點。
費城半導體指數揚升67.95點或1.86%，收3721.47點。（譯者：陳正健）1120713
美國6月消費者物價指數（CPI）年增3%，創2年多來新低，振奮市場情緒，美股主要指數今天收盤勁揚，其中以那指及費半漲幅最多。
道瓊工業指數上漲86.01點或0.25%，收34347.43點。
標準普爾500指數上揚32.90點或0.74%，收4472.16點。
那斯達克綜合指數攀升158.26點或1.15%，收13918.96點。
費城半導體指數揚升67.95點或1.86%，收3721.47點。（譯者：陳正健）1120713
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