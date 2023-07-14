已卸下聖路易聯準銀行總裁職務的布拉德表示，未來一個月他將以資深顧問的身分留在聯準會（Fed），但會迴避參與Fed貨幣決策，8月15日展開在普渡大學的新職。

聖路易聯準銀行聲明指出，布拉德不會涉入政策討論，也不參加聯邦公開市場委員會（FOMC）本月25～26日的例會。布拉德今年在FOMC並無投票權。

布拉德確定去職後，由聖路易聯準銀行第一副總裁兼營運長歐尼爾‧佩斯 （Kathleen O'Neill Paese）出任臨時總裁。

62歲的布拉德，原本可續任總裁直到2026年初年滿65歲退休。他在聖路易聯準銀行已服務33年，2008年4月升任總裁至今，是Fed轄下12家地區銀行總裁中在任最久。

布拉德在Fed決策圈中是出了名的鷹派大將，Fed去年3月啟動緊縮循環後，他是呼籲積極升息控制通膨的急先鋒，公開發言時始終不改鷹調。

Fed鷹王掛冠求去，但分析師認為不影響Fed既定的升息步調。SGH Macro Advisors首席美國經濟學家杜伊（Tim Duy）表示：「我想這在近期內不致有太大影響。Fed7月準備升息，9月和10月則要視經濟狀況而定。」

儘管美國6月通膨大降掀起升息告終的揣測，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）仍繼續唱鷹調，支持年底前再升兩次。

研究機構LH Meyer經濟學家Derek Tang說：「布拉德在FOMC中是理智派的代表，一度是鴿派但近來變鷹派，他曾疾呼盡快處理通膨問題。」

該經濟學家還提到，布拉德離開聯準會將削弱鷹派的話語權，讓芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）這類鴿派人士發言更有份量。