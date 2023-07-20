Fed自2019年開始研究這項名為「FedNow」的服務，原本現金轉帳到結算完成需要好幾天，透過該服務能讓縮短時間，使美國跟進英國、印度、巴西和歐盟，這些經濟體的類似服務早就行之多年。
FedNow將由41家銀行和15家獲得認證的服務供應商推出，包括社區銀行和大型銀行如摩根大通、紐約梅隆銀行及美國合眾銀行，Fed今年打算再增加參與的業者。
據悉，最初規劃時遭到大型銀行的反對，認為這太過多餘，但許多業者後來同意參與，因考量到FedNow有助於擴展給予客戶的服務。
美國聯準會（Fed）即將推出外界等待已久的支付服務，旨在帶動該國支付系統走向現代化，最終可讓人民在日常生活中隨時都可以轉帳或接收款項，只須數秒鐘即可完成。
Fed自2019年開始研究這項名為「FedNow」的服務，原本現金轉帳到結算完成需要好幾天，透過該服務能讓縮短時間，使美國跟進英國、印度、巴西和歐盟，這些經濟體的類似服務早就行之多年。
FedNow將由41家銀行和15家獲得認證的服務供應商推出，包括社區銀行和大型銀行如摩根大通、紐約梅隆銀行及美國合眾銀行，Fed今年打算再增加參與的業者。
據悉，最初規劃時遭到大型銀行的反對，認為這太過多餘，但許多業者後來同意參與，因考量到FedNow有助於擴展給予客戶的服務。
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