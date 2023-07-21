他在演說中提到，明年初美國通膨率預料將可降到3％或3％以上，之後Fed可能會花一些時間企圖將通膨率再度降至2％目標。他認為對抗通膨的代價，是美國經濟可能出現放緩、失業率溫和上升，但陷入深度衰退的機率則不大。

目前聯邦基金利率期貨押注Fed下周升息1碼至5.25～5.5％區間的機率幾乎達到百分之百。不過隨著6月美國整體通膨壓力明顯減輕，交易員押注9月會議升息1碼的機率只有14％。