美國6月非農就業人口僅增加20.9萬，創2020年底以來新低，但失業率降至3.6％，平均時薪較去年同期勁揚4.4％，顯示薪資端通膨壓力並未降溫，市場依然預期Fed本月底決策例會將升息1碼，將基準利率推升到22年新高。

美股上周五收低，標普5百下跌0.3％，那斯達克小跌0.1％，但道指挫低近200點或0.6％。3大指數周線全數收黑，標指下跌1.2％，那指也跌了0.9％，道指跌勢最重，全周下殺一根2％長黑，苦吞3月以來最大周線跌幅。

美股財報季本周五拉開序幕，由銀行股打頭陣，華爾街預期標普5百每股盈餘繼第一季衰退2％後，第二季將大跌6.8％，為連續3季獲利衰退，獲利基本面不利美股後市。

除了獲利衰退外，華爾街預估上季標普5百成份股總營收將較去年同期萎縮0.2％，果真如此的話，將是美國大企業2020年第二季以來首見營收衰退。

本周五摩根大通、花旗與富國銀行將率先揭曉業績，市場緊盯升息環境下銀行股的獲利是否依舊強勁。下一周美國銀行、高盛與摩根士丹利等重量級金融業者也會公布財報，另外包括特斯拉、網飛與國際商業機器（IBM）等科技大廠也會發布業績。

Truist共同投資長拉納（Keith Lerner）表示，「最新就業報告指向Fed本月底將升息，加上美股第二季噴漲，盤勢面臨拉回整理壓力，而財報季即將登場，獲利基本面看疲，投資人心態趨向保守，大盤短線恐將陷入盤整。」