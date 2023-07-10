國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今日直言，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間透過朋友的關係，至少有三次要跟韓國瑜約見面，因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面。對此，資深媒體人黃揚明今在臉書質疑，上次在韓國瑜面前真的有道歉？說想和韓見面但沒成功，不就是在怪韓嗎？
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（10）日上午出席台北寵物展，會前受訪被問及是否太晚像韓國瑜道歉，侯表示，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間也多次用電話跟韓國瑜聊一聊，透過朋友的關係，至少有三次要跟韓國瑜約見面，因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面。
侯友宜表示，這就是真心的一個事實話，他非常樂意跟韓國瑜經常溝通見面，面對2024年這場選戰，他們有共同的守護中華民國的責任，共同信念，他們要一起打拚。
對此，資深媒體人黃揚明今在臉書質疑，侯友宜上次在韓國瑜面前真的有道歉？.不管邀了幾次，說想和韓見面但沒成功，不就是在怪韓嗎？黃揚明更稱，侯真的好棒，大家一起「求侯」！
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