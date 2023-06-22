統一獅22日以10比1擊敗樂天桃猿，拿下至關一勝並重新點亮上半季封王魔術數字M4，最快25日封王，先發投手勝騎士表現依舊穩定，主投7局無責失，拿下本季第7勝且是個人6連勝，還「空降」自責分率排行榜，首度入榜就成為第1。

勝騎士前5局只被桃猿敲出2支安打，加上自家打線在前2局就猛攻8分，讓他投起球來更加舒服，最終他用100球投7局，投出4次三振、沒有保送，僅被敲6支安打、失1分非責失。

隊友開局就給予火力支援，勝騎士認為，有了分數進帳後策略上投球不會不一樣，還是都是進攻好球帶，「但實際上投起來會比較舒服，讓我可以更勇敢進攻好球帶，比較不會害怕被打或是失分。」

勝騎士賽後擠下隊友羅昂榮登自責分率王，勝場也僅落後味全龍鋼龍1場，但他認為現在談個人獎太早，「現在這對我來說不是重點，重點是球隊拿勝利、拿下總冠軍才是重點。」

今天被敲6安中，林泓育1人包辦3支，勝騎士表示，之前也曾被富邦悍將李宗賢打過單場3安，「就像我之前說的，打者打的好、但只要沒失分都沒關係。」