民進黨總統參選人賴清德百工百業後援會第1場的「全國記帳士台灣後援會」，今天傍晚在台南市成立時，賴清德因天候不佳班機無法降落臨時缺席後，改以錄影方式向現場的記帳士們表達感謝。他還強調，最近他提出補助公立大學與私立大學學費差距的政策，就是希望孩子們能夠有一個教育平權的社會，讓未來能夠更好。

賴清德在影片中，除了對因天氣關係無法親自到場向大家表示歉意外，也強調，大家組織後援會，讓他回想起過去與全國的記帳士們，一起奮鬥的日子，感謝大家在這條道路上，為了社會、企業與商業的發展，做出很大的貢獻。

賴清德還說，最近他提出的縮短公立大學與私立大學學費差距的補助政策，是因為根據調查，私立大學的學生大多來自基層家庭，公立大學的學生通常家境也較私立大學學生優渥，因此基於教育的平等原則，提出補助公立大學與私立大學學費差距的政策。

賴清德認為，國家利用教育栽培人才，人才好，國家自然就會好，個人也可以利用教育來增加自己的技能，改善自己的生活，因此不管是對個人或對國家，教育都非常重要。

他更回想自己大學時期，也有申請助學貸款，因此在他擔任行政院長時，就提出將助學貸款利息降低，同時也將償還本金開始的時間延長等政策；最近，他更進一步提出，直接對本金的部分來做補助，希望讓孩子們能夠有一個教育平權的社會，讓孩子未來能夠更好，國家也因此能夠更好。