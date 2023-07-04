正常國家文化基金會政策中心今（4）日公布2024總統大選「三腳督」最新民調結果，在民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人參選的狀況下，賴以34％支持度領先侯的17％和柯的25％，無法選出的有25％，而柯在年輕族群的支持度仍高於賴與侯，賴在中台灣的支持度則是落後。

桃園市中壢區立委參選人彭俊豪分析，依縣市別顯示，賴清德與柯文哲在台北市支持度不相上下，柯擔任台北市長的執政經驗並沒有獲得較高的支持，但柯在宜蘭縣及新竹縣獲得近5成民眾支持；而賴在六都除台中市外，都領先侯及柯。

另外在這份民調中，針對立委選舉投票傾向，民進黨獲得26％支持、國民黨27％、民眾黨則是12％；在政黨認同的部分，民進黨29％、國民黨23％、民眾黨18％。民眾黨在40歲以下的支持度穩居第一，但隨年齡增加，民眾黨支持度隨之下降。

從立委投票傾向和政黨認同可以看出，國民黨區域立委候選人支持度高於政黨支持度，民進黨和民眾黨政黨認同度則高於區域立委候選人支持度。