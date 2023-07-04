國民黨2024總統參選人侯友宜近日民調暫時落後，傳出國民黨內有一股勢力醞釀將在7月23日的全代會上「換侯」，侯友宜競辦副召集人謝龍介今（4）日證實確有此事，不過他也笑說「不會成案」。

謝龍介今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，主持人黃暐瀚提到，近日傳出有一股勢力在運作換侯，且會直接在7月23日的全代會上「發難」，謝大方坦承確有此事，不過也指出如今該聲音越來越小，且中央黨部也會運作，還有主場優勢，「不會成案啦！」

至於侯友宜先前與高雄市前市長韓國於的互動，尤其是「拉椅子」的部分被放大檢視，但謝龍介說韓只是把座位調整成方便看後方講台的位置而已，韓跟侯之間的相處並沒有問題。

謝龍介提到，其實侯友宜與韓國瑜原本早在4月時就會合體，但韓臨時有行程才會取消，兩人當時就有通過多次電話，期間也持續有在溝通，最後確定會在7月1日的活動合體。

謝龍介更爆料，先前自己直播提到侯、韓將在7月1日同台時，侯還很驚訝他沒說但自己怎會知道，代表侯與韓私底下都有聯絡，互相都知道會在7月1日同台，他則告知自己是從韓口中聽到的，才會在直播時直接說出來。

至於鴻海創辦人郭台銘昨日「重出江湖」，到台南高雄訪6名國民黨立委參選人。謝龍介則說，就繼續看啊，「大家驚得要死」，「是要他的錢而已嗎？去問問看他們這些人服務處昨天接到多少電話？黨已經有提名人了，國有國法家有家規，黨有黨紀，有提名人，這樣不好看啦！」