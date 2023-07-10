民眾黨主席暨總統參選人柯文哲主張，核二、核三要先延役，核四拿出來討論，能源議題再成各黨交鋒重點，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳10日批評，柯文哲從完全反對，但完全不反對，甚至支持，但必須說清楚台灣是否能應付核災疏散及核廢料處理，才能進入理性務實討論，黨團書記長莊瑞雄也批評柯為選票考量轉彎，與過往立場南轅北轍。

柯文昨晚參加「董事長開講」見面會，他指出，以前他也反對核四，旦現在開始動搖了」，除非把高耗能ICT產業改掉，因為台積電太耗電了，除了核二、核三要先延役之外，核四要拿出來討論，「要不要高耗能產業」將成下任總統要嚴肅面對的問題，且要高耗能要轉型沒想像容易，政府把數據攤出來，老百姓看一看自然會有想法。

民進黨團上午回應時事議題，劉世芳指出，柯文哲身為總統候選人，今年講的話有時候和去年不一樣，擔任台北市長和沒做市長時也完全不相同，例如柯昨晚重申對核二核三、及核四廠的看法，跟外界所了解的「柯文哲先生」、「柯文哲市長」、「柯文哲醫師」不太一樣。

莊瑞雄批評，柯文哲每個階段都很有創意，2014年柯曾主張「終結核四」，大家認為這是很萌、充滿良知的柯醫師，整體形象非常清新，如今2023年講法又改變，過去無論哪任雙北市長，從來沒聽過有人贊成核電廠延役，大多都主張無法處理核廢料救不配使用核電，但卻為了選票考量轉彎。

莊也提到，2021年5月柯文哲曾在民眾黨能源轉型研討會表示，核四若不蓋，過去投資的2850億元就報銷，還要加上善後的錢，同時核廢料也是問題，因此他個人主張不蓋，因為太困難了，且台灣只要一發生核災事故，那就是滅國，不曉得柯還記不記得這主張？