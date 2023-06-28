因疫情延後1年的杭州亞運將於9月開打，棒球項目則從25日展開，原本預計28日公布中華職棒參賽球員人選，但因還在與中職球隊做最後確認中，因此中華棒協會在30日將名單提供給國訓中心。

棒協日前在首次亞運選訓會議後公布9位旅外球員名單，包含劉致榮（紅襪2A）、林昱珉（響尾蛇高A）、陳柏毓（海盜高A）、潘文輝（費城人高A）、王彥程（日本樂天二軍）、林家正 （藍鳥高A）、林子偉（美國獨立聯盟）、鄭宗哲（海盜2A）、李灝宇（費城人高A）等5投4野。

除了這9名旅外好手確定會進入最後24人名單，原本今天預計要公布第2波名單，不過棒協表示，亞運中華隊名單因為還在與中職球隊做最後確認中，經國訓中心同意後，協會會在30日將名單提供給國訓中心，待確認後才會正式公布。

上屆雅加達亞運，經過棒協、中職和體育署三方協調最後決議中職4隊各派出2名球員參賽，而今年亞運進行的時間正逢中職下半季尾聲，各隊都在為了季冠軍或全年戰績在拚戰，若陣中仍被列管的主力球員被徵招打國家隊，勢必對母隊戰力有影響，但球員當初選擇服12天補充役，就有義務配合國家徵招。