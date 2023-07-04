報導指出，如果這項新規通過，美國政府可能要求亞馬遜和微軟等美國雲端服務商在向中國客戶提供使用先進AI晶片的雲端運算服務之前，必須先取得美國政府的許可。

美國商務部料將在未來幾周祭出這項限制措施，進一步擴大去年10月實施的半導體出口管制政策。

美國商務部、微軟和亞馬遜尚未回應媒體置評請求。

美中兩國之間的科技與晶片戰爭越演越烈。周一中國政府以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。

日前《華爾街日報》曾報導，消息人士透露美國商務部最快可能在7月初對出口中國的AI晶片實施新限制，將要求輝達等晶片製造商所生產的AI晶片在未經美國政府許可下，不得向中國客戶供貨，且這次可能擴及輝達專為中國設計、已經降低規格的A800。報導亦指出，美國政府也在考慮禁止為中國AI公司提供雲端租賃服務，因部分中國企業藉此規避美方對先進晶片的出口管制。