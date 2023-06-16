高雄王姓男子不滿劉姓男子並排停車、擋住他的汽車，兩人當街爆發口角。王男氣得衝回車上出拿辣椒水、朝劉男噴灑，劉男當時車上載著兩名9歲雙胞胎兒子，也被辣椒水噴霧波及，劉男不爽事後提告。高雄地院依傷害罪判王男5月，得易科罰金，可上訴。

2022年6月25日上午，王男辦完事情，準備到路邊停車格取車時，發現劉男直接把車違規併排停放在他的車子旁，王男直接上前理論，雙方一言不合大吵一架，王男忍不住劉男酸言酸語，氣到回車上拿出一瓶辣椒水，直接朝坐在駕駛座的劉男噴灑。

當時劉男還載著2名9歲的雙胞胎兒子，劉男自己被噴得滿臉都是辣椒水，辣椒水噴霧也蔓延、波及到坐在後座的2個兒子，2名男童手部明顯紅腫。警消獲報趕抵現場，劉男痛的當場不斷用水龍頭清洗雙眼，救護人員還對劉男說「你的眼睛看起來都整個紅起來了」。

劉男事後提告，強調王男明知車上有小孩還故意噴辣椒水。開庭時王男坦承犯行，但辯稱他噴辣椒水時不知劉男後座還有小朋友。法官調閱劉男車上的行車紀錄器，發現事發當時兩名男童並沒有發出聲音，判斷王男確實不知道後座有小孩。考量王男犯後未積極與劉男和解，最後依傷害罪判他5月，得易科罰金，全案仍可上訴。