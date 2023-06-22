宜蘭縣五結鄉台9線蘭陽大橋南端引道的箱涵限高門架及門牌因遭撞受損，昨公路單位廠商到場搶修，但廠商吊掛作業時因吊車傾斜，導致操作人員遭夾傷，經送醫後宣告不治，公路總局第四區工程處頭城工務段今（22日）前往慰問死者家屬，也強調會請承包廠商謹慎小心、維護勞工作業安全。

頭城工務段表示，跨越宜22線2K＋100的車型箱涵限高門架及限高牌面遭撞受損，因門架被撞後搖晃，當地民眾通報五結鄉公所，鄉公所通報公路總局後，廠商到場搶修。

但昨傍晚6時許，吊車傾斜導致1名操作員閃避不及遭夾傷，經送往醫院後搶救無效死亡，頭城工務段與承包廠商、現場工地主管在今天下午前往慰問家屬，並全力協助後續事宜。

頭城工務段表示，有關毀損車行箱涵限高門架及限高牌面肇事逃逸的車輛，已請轄區派出所協助擴大調閱監視器追查，後續依據《公路法》第72條規定，處其罰鍰並應責令其回復原狀、償還修復費用或賠償。