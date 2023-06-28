為協助55歲以上銀髮長者就業，提升中高齡者勞動參與率，宜蘭縣政府勞工處成立「宜蘭縣銀髮人才服務據點」，今天（28日）由縣長林姿妙等人揭牌啟用，林姿妙呼籲民間企業拋開年齡偏見，雇用55歲以上銀髮族群，同時解決勞動力短缺問題，為勞資雙方創造雙贏。

林姿妙表示，受到少子化及高齡化社會發展的影響，目前各行各業皆面臨缺工潮，縣內55歲以上銀髮人口約占全縣人口的3分之1，銀髮長者普遍具有穩定性高、忠誠度高、抗壓性強及處事圓融等特質，是非常優質的勞動力。

勞工處表示，宜蘭縣銀髮人才服務據點提供相關就業協助，積極開發中高齡就業機會，採一站式個案管理服務為原則，除了辦理銀髮人才就業媒合，另提供就業促進活動及研習課程、勞動法令及職涯諮詢服務、推廣世代交流合作等多元服務，透過政策實施及資源之挹注，啟動中高齡及高齡職場再造，以達成銀髮勞動力再運用之目標。

勞工處表示，宜蘭縣銀髮人才服務據點位於宜蘭市公園路465號，服務時間周一至周五，上午8點到中午12點、下午1點到5點，服務電話03-9255455，歡迎有意願投入職場的55歲以上民眾善加利用。