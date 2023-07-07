新光金董事會在6月9日股東會改選後變天，大股東洪士琪派取得三分之二席次，當天就召開董事會推選陳淮舟為董事長，而原總經理吳欣儒閃電請辭，新光金總座也因而懸缺一個月。

當時市場就傳出新光金總經理會由陳恩光出任，現在總算塵埃落定。陳恩光為北富銀前執行副總，過去主要的經歷為外商銀行，是花旗銀行出身，曾是富邦金總經理韓蔚廷子弟兵，對於財務操作相當熟稔。

隨著陳恩光到位，加上新光人壽董座魏寶生6月29日已上任、新光銀行董事長則由賴進淵擔任，目前新光金母、子公司高層人事已大致底定，接下來就該開始進行公司的整頓改革與著手解決增資的問題。

新光金上半年獲利尚未出爐，但就五月的公告，今年前五月新光金已虧損了94.11億元、近百億元，主要是旗下子公司新光人壽今年前五月累積虧損就達130.15億元，也是讓各大股東下定決心要推動改革的原因之一。

也因為新光人壽前五月稅後虧損逾130億元，6月底資本適足率（RBC）恐掉到法定要求的200％以下，新光人壽急需增資，這是新光金、新壽新經營團隊上任後的當務之急。

金管會日前已將新光金、新壽的新經營團隊都約過一輪面談，包括：新光金新任董事長陳淮舟、新壽新任董事長魏寶生、新光人壽新任副董事長士琪、新壽總經理黃敏義，甚至連前新壽董事長潘柏錚都約去喝咖啡，就是不斷耳提面命，讓新團隊知道完成增資的重要性，也是新光金新經營團隊要面對的首要考驗。