新光金今公布6月稅後純益32.16億元，為兩年多來同期新高，上半年累積虧損61.95億元。新光人壽6月獲利18.28億元，創下9個月新高，但因新壽上半年仍有四個月單月呈現虧損，上半年累積虧損約111.9億元。
新光金副總林宜靜表示，6月有台股股息收益挹注，加上6月新台幣貶值3.69角，對匯兌評價有所助益，不過因6月新契約保費收入較上月成長6成，保單負擔費用增加，所幸在台股股息收入、匯兌評價收益助益下，單月獲利為正的18億元，若不是新契約保費收入單月大幅成長6成，6月單月獲利可能會更高。
新光金今（10日）公布6月稅後純益32.16億元，創下兩年多來同期新高，旗下子公司新光人壽受惠於6月股利收入入帳，6月稅後純益18.28億元，創下9個月新高。
新光金今公布6月稅後純益32.16億元，為兩年多來同期新高，上半年累積虧損61.95億元。新光人壽6月獲利18.28億元，創下9個月新高，但因新壽上半年仍有四個月單月呈現虧損，上半年累積虧損約111.9億元。
新光金副總林宜靜表示，6月有台股股息收益挹注，加上6月新台幣貶值3.69角，對匯兌評價有所助益，不過因6月新契約保費收入較上月成長6成，保單負擔費用增加，所幸在台股股息收入、匯兌評價收益助益下，單月獲利為正的18億元，若不是新契約保費收入單月大幅成長6成，6月單月獲利可能會更高。
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