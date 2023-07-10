新光金今公布6月稅後純益32.16億元，為兩年多來同期新高，上半年累積虧損61.95億元。新光人壽6月獲利18.28億元，創下9個月新高，但因新壽上半年仍有四個月單月呈現虧損，上半年累積虧損約111.9億元。

新光金副總林宜靜表示，6月有台股股息收益挹注，加上6月新台幣貶值3.69角，對匯兌評價有所助益，不過因6月新契約保費收入較上月成長6成，保單負擔費用增加，所幸在台股股息收入、匯兌評價收益助益下，單月獲利為正的18億元，若不是新契約保費收入單月大幅成長6成，6月單月獲利可能會更高。