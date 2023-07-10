中信金表示，6月份稅後獲利穩健成長，其中子公司中信銀行因存放款業務動能持續成長，淨利息收入增加；加上6月份市場投資環境佳，帶動財富管理手續費動能，單月稅後純益38.14億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司6月份除股利收入外，加上台股持續上漲及股票處分挹注，單月稅後獲利達49.52億元。

與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，銀行稅後獲利成長29％；保險業務受到去年初處分利得基期較高及今年度避險成本上升影響，獲利較去年同期衰退。