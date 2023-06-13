富邦金子公司台北富邦銀行累計今年前5月稅後淨利創下歷年同期新高，首度前5月稅後淨利突破100億元；富邦證券累計今年前5月稅後淨利則創下歷年同期次高紀錄；富邦產險自今年4月起，已連續2個月獲利。

至於富邦人壽，富邦人壽2023年5月稅後淨利為13.73億元，累計前5月稅後淨利為137.80億元。5月份台股走高，美股、科技股反彈，富邦人壽持續實現處分利益及領取部分股息收入，利息收入及國內外股票、基金之投資利益為主要獲利來源。債市投資方面，針對美國債務上限問題，市場預期將透過協調談判達成共識，推動5月債市利率呈現反彈。利率走升有利於壽險公司提升中長期經常性收益，策略上將維持充足流動性，彈性因應後續市況變化。另受到市場重新定價美國聯準會升息路徑，美元受到支撐，惟台幣因外資匯入亦相對抗跌，5月美元兌台幣微幅升值0.08%，呈現盤整走勢，不同於4月美元兌新台幣強勁升值約0.94%。5月底外匯價格變動準備金仍逾310億，高於法定累積上限，有助於吸收匯率波動，管理避險成本。

富邦人壽個體累計前5月初年度保費收入(First Year Premium)達388.35億元，總保費收入(Total Premium)達1,278.17億元，預估皆排名業界第二。單5月初年度保費79.17億，較去年同期成長30.0%，成長動能主要來自傳統型與投資型商品表現亮眼，其中傳統型較去年同期成長168.2%主因分紅保單銷售挹注、投資型則較去年同期成長62.4%，另總保費262.17億，較去年同期亦成長5.5%，預估單5月初年度保費及總保費皆排名業界第二。5月底資本水準維持良好，RBC與淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。