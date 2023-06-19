同一款產品，鮮明亮眼的顏色就該比黑白灰賣得更貴？不少人認為，這是一種「粉紅稅」。根據澎湃新聞報導，在大陸電商「618」大促期間，各大平台關於「粉紅稅」的爆料持續湧現，同款同質商品卻不同價，比較亮麗顏色的最高差價可達200元（人民幣，下同），對此，大陸律師指出，「粉紅稅」實際上屬於基於性別的價格歧視現象，但在我國現行法律體系中，價格歧視領域的立法尚有待完善。

大陸網友所稱的「粉紅稅」，是指同樣的材質、做工，甚至一模一樣的商品，換成女性較高機率會喜歡的粉色等鮮明顏色，再打上女性專屬等標籤，價格立馬提升。此概念在國外上個世紀就曾被提及，1991年，美國經濟學家Ian Ayres一項研究發現，白人女性購買同款新車的費用比白人男性高出40％。

據調查了解到，大陸網購平臺上部分像是啞鈴、衣服、鍵盤、鞋子、行李箱等產品確實與網友指稱的「粉紅稅」相符，最高差價可達200元，甚至連粉紅色插座都比白色插座賣得更貴。

來自廣州的消費者曉月（化名）說，準備在「618」期間購買一款行李箱，看中了一款24吋托運箱，卻意外發現同一型號、大小的行李箱，粉紅色價格為549元，黑色卻僅需393元。

這些現象也激發了部分女性消費者抵觸。在豆瓣上有人建立了「粉紅稅」抵制者聯盟，盤點生活中讓人意想不到的「粉紅稅」產品，從牙膏到電競椅，包羅萬象。例如一篇《電競女孩的一些粉紅稅》中，詳細介紹部分品牌電競系列產品在配色和款式方面的價格差異。

還有人發佈了《粉紅稅清單》，其中羅列了容易產生「粉紅稅」產品，以及在網購時該如何搜索避開，像是把「化妝刷筒」改為「筆筒」、「化妝包」改為「旅行收納包」。