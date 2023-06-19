「紅面棋王」周俊勳為新北市紅面棋王盃全國圍棋公開賽開幕致詞。（大會提供）

2023新北市紅面棋王盃全國圍棋公開賽18日上午9點開幕，本屆賽事參賽者近800人，高段組由鍾承恩收下冠軍，亞軍陳立穎、季軍黃文基與鄭皓文。

新北市紅面棋王盃全國圍棋公開賽為一年一度的圍棋盛會，今年大會總獎金12萬8500元台幣，獎品上最大獎是由台灣品牌澤邦佳電贊助的美型空氣清淨機，市價1萬7900元，還有市價2890元的滿氛靜音直流風扇(市值2890元)、80部遙控汽車，贊助商之一品業興實業有限公司提供得獎人防疫級可水洗口罩，逐光國際則與「紅面棋王」周俊勳推出聯名「全力以赴紀念衫」。

儘管因為下周許多學校期末考報名人數較往年略減，不過多家廠商大力支持，周邊活動也相當熱鬧，在AI浪潮下，圍棋的智慧依舊迷人，棋士們也在AlphaGo問世之後，透過人機共學的應用，棋力都有大幅的成長，來自台灣各地的棋士齊聚在板樹體育館一較高下，高段組鍾承恩擊敗各路好手奪冠。

知名圍棋好手「紅面棋王」周俊勳也在開幕儀式致詞鼓勵，他說：「透過每年紅面棋王盃的相聚，大家切磋棋力是很美好的回憶，祝福棋手們都能下出滿意的一盤棋。」周俊勳並在開幕後與棋迷朋友拍照、簽名，現場宛如粉絲見面會。