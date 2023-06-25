南韓人氣男團SHINee出道15年，近期更勤加練習，準備新專輯、粉絲見面會以及演唱會，行程十分忙碌。豈料，隊長溫流日前因健康狀態不佳，宣布暫停活動，讓粉絲們都相當擔憂，溫流對此也在社群上更新動態，希望粉絲安心，而今SHINee合體準備專輯的模樣曝光，溫流過瘦的體態，再度引發粉絲討論。

日前，SHINee所屬經紀公司SM娛樂發出聲明，宣布溫流因「健康因素」，需要暫停活動的消息，讓粉絲們都難掩憂心。對此，溫流也在IG上更新貼文，坦言最近難以調整身心狀態，並承諾會好好休息，「底線是早日康復，在未來和你們碰面。」並向關心他身體情況的粉絲們致歉。此外，溫流也在社群上更新自己的生活日常，希望以此舉讓粉絲們放心。

近日，南韓綜藝節目《全知干預視角》公開SHINee準備專輯，練習歌曲的幕後，從釋出的畫面中可見，成員們在伴舞的配合下，默契十足的練習舞蹈、走位動線。然而，雖然溫流在鏡頭前毫不馬虎的熱舞，但他瘦成皮包骨的身形以及兩頰明顯的凹陷，與過往肉肉臉有不小的差異，看似「健康亮起紅燈」的模樣，再度引起粉絲的擔憂。

在相關影片的留言區中，除了有粉絲們大力誇讚SHINee成員，溫流、KEY、珉豪及泰民的練習表現，但也關心起溫流的身體情況，留言寫下：「溫流，我喜歡你的努力，但你也要注意自己的身體，早日康復」、「感謝你們一直真誠的努力，期待你們的回歸」、「願所有的成員們身體健康，也希望溫流能健康地回來。」