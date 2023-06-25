21歲台灣新生代羽球好手蘇力揚，生涯第1次打進BWF超級系列賽男單決賽，就是在台北羽球公開賽，25日在決賽21比23、15比21飲恨印尼選手奇科（Chico Aura DWI WARDOYO），仍創個人目前在超級賽最佳成績。

賽後蘇力揚表示，在主場受到滿滿球迷加油，又在超級系列賽打到決賽，都是很新鮮的體驗，也是自己沒想到一趟驚奇之旅，接在戴資穎女單決賽之後出賽的他，也收到學姐給他的加油，平常在國訓中心也有打過照面，也一起練過球，體驗過小戴擊球的刁鑽。

蘇力揚補充，決賽前一晚睡睡醒醒，畢竟踏上決賽也會有期待，又是超級賽這個大舞台，一定會有一些想法，賽前知道要對印尼選手奇科之後，有針對對手的特色做些研究，由於對手世界排名在他前面，也有速度，賽前就做好比前一場更難打的心理準備，第1局化解過對手2個局末點，也幫自己打出局點優勢，可惜最後沒拿下這局，第2局一直想辦法破可惜未果，但整體還算是準備充分，也為自己本周的經歷感到不可思議。

對於今年賽季的目標，蘇力揚表示有定出6月要讓世界排名來到前50，台北賽之前的塞班島賽事，兩站都打進到4強，因此排名達到預設的目標，感到自己在國際賽的競爭有變強，希望能持續下去，接下來賽程會以超級賽為主，台北賽之後就是加拿大、美國兩站超級賽，把心態擺正，繼續去努力衝擊。

台灣羽球選手蘇力揚摘下2023台北羽球公開賽男單亞軍。（鄭任南攝）