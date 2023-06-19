阿利海鮮回歸市場並預計於6月22日至7月31日間試營運，同時推出期間限定優惠，消費滿2,000元贈一道鮮炒時蔬，周六晚間7點則有「鮮魚有多重，猜中免費送」活動，當天晚餐時段展示要猜測重量的魚，當天用餐的賓客至阿利海鮮粉絲團，於活動貼文留言處留下猜測的重量，重量最接近的賓客將獲得鮮魚，並由主廚現場為客人烹調成。

敦謙國際於5月順利接管了台中永豐棧酒店，經過這一個半月的集團全力整頓、調整後，首先會先推出雀客藏居 台中大墩（原永豐棧麗緻酒店 大墩館)，館內餐飲品牌阿利海鮮，以嶄新面貌提供餐飲服務。

阿利海鮮提供超過上百種的海鮮種類，從臺灣西岸的超過80種現撈海魚，到海外直送的進口海鮮。其中不乏澎湖空運的頂級錢鰻與水姑娘龍蝦。並擁有海水環境溫控的優質設備，以高規格的海水供養，同時針對不同的魚種提供合適的溫控，致力提供給消費者最新鮮優質的海鮮食材。

阿利海鮮特邀國宴級大廚李文展擔任行政主廚，帶領來自各方經驗老道的專業師傅，攜手呈獻絕佳海上風味。根據每日現場魚種，巧妙運用獨具匠心的烹調方式，本次推出的重磅菜單，前菜更是精心設計多種風味料理，包含台西四湖烏魚子、紹興醉雞、涼拌蜇絲、梅汁番茄、涼拌宜蘭鴨胸等多樣台灣在地精緻料理，更推出一次滿足的錦繡大拼盤(依人數客製)。

不容錯過的還有『什錦螃蟹海鮮鍋』，以每日經過12小時高湯為基底，豪邁放進整隻時令螃蟹，再搭配包含烏蔘、白蝦、軟絲、草蝦仁、干貝、鮮魚等多達8樣海鮮，呈現海鮮聚寶盆的概念，帶出滿滿的甘甜味，一鍋就能品嘗到多樣化的海鮮食材。

『蒜茸米粄蒸龍蝦』行政主廚李文展以澳洲龍蝦:水姑娘為主菜，並特尋東勢手工粄條，以清蒸手法保留頂級食材原味，龍蝦Ｑ嫩彈牙的口感，用蒜茸這種簡單不過於鋪墊的調味帶出清甜，搭配吸飽龍蝦精華的手工粄條，出乎意料的搭配，絕對帶給老饕前所未有的味覺體驗。