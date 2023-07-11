國壽6月稅後淨利117.6億元，上半年稅後淨利130.2億元。6月單月獲利強勁，主要反映匯兌利益及經常性收益挹注，6月美國就業數據持續強韌，降低經濟衰退可能性；同時，聯準會如預期暫停升息，而點陣圖暗示年內尚有2碼升息空間，壓抑亞幣匯率走勢，加上6月下旬外資大舉匯出，致台幣單月貶值1.19％，帶來顯著匯兌利益；6月適逢配息旺季，國內外股利入帳及利息收入持續增長，貢獻經常性收益，皆帶動整體獲利表現強勁。

截至6月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，將有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，6月國壽淨值比逾7.5％，RBC亦遠高於法令要求，資本維持穩健。

國泰世華銀行6月稅後淨利26.6億元，上半年稅後淨利175.4億元，年成長超過3成，主因2022年央行數次升息，放款成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年增近兩成；受惠今年信用卡累積消費金額增加，累計淨手續費收入持續成長。截至6月底信用卡有效卡數年成長21％達660萬張，維持市場第一地位，累計流通卡數近500萬張，動卡率亦表現良好，有效挹注整體手續費收入。

國泰產險6月稅後淨利3.5億元，上半年稅後淨利1.8億元，累計稅後淨利由虧轉盈。因防疫保單於6月全數到期且賠款準備金已足以因應未來延後報案之賠款需求，因此擺脫防疫保單對損益影響，獲利及資本適足率持續回升，資本適足率達340％以上穩健水準。