國泰金控公布今年5月稅後淨利39.6億元，累計前5個月獲利168億元；今年以來，各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷史次高紀錄。

國泰人壽5月稅後獲利7.5億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注；不過，今年以來金融市場波動仍存，投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好；5月初年度保費（First Year Premium）及初年度等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為119億元及44億元，為業界第一。

受惠美國經濟數據持續強韌，及美國兩黨就債務上限達成協議，淡化經濟衰退可能性，帶動市場風險情緒回升，5月國壽伺機實現資本利得，加以今年以來累計利息收入呈雙位數成長，在經常性收益持續挹注下，整體獲利維持穩健。

國壽截至5月底統計，外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，國壽5月淨值比逾7.3％，RBC亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之傳統避險工具成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰世華銀行5月稅後淨利28.7億元，累計稅後淨利148.9億元，年成長超過3成，受惠於去年央行數次升息，放款持續成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長約兩成；而今年信用卡消費金額上升，推升累計淨手續費收入持續成長。

國泰產險各項業務穩定成長獲利，防疫保單理賠大幅減少，5月稅後淨利2.0億元、累計稅後淨損1.7億元，由於非防疫險業務每月維持穩定獲利，第1季增提準備金所致之年度累積虧損已逐月縮小；目前防疫險理賠申請件數已大幅減少，5月單月已賠付簽單賠款金額降至1.4億元，5月底相關賠款準備金餘額尚有4.0億元，預估足以因應未來賠付需要。

國泰證券5月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利7.5億元，年成長26％。國泰證券持續以獨特的數位經營模式，推動各項業務高速成長。

國泰投信5月稅後淨利1.6億元，累計獲利6.7億元，5月底總管理資產規模達1.43兆元，續創歷史新高；美國聯準會（Fed） 5月如預期宣布升息1碼，市場預期聯準會升息已至尾聲，在Fed緊縮貨幣政策下，美國景氣保持穩健緩步成長，通膨降溫趨勢亦不變，為債市帶來投資機會。

國泰投信「國泰三年到期全球投資等級債券基金」 5月募集成績亮眼，「國泰20年美債ETF」（00687B）近1個月規模成長56％、受益人數成長7倍以上，量能擴增速度居所有債券型ETF之冠。