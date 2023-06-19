凱基投顧強調，在消費者牽引力與庫存水位更健康加持下，Nike營運復甦將快於整體產業，因而翻多看待Nike供應鏈，給予豐泰、儒鴻的推測合理股價是240與575元。

除了Nike可望報喜，Lululemon先前的財報與展望，也向市場傳遞正面訊息。花旗環球證券指出，Lululemon前景強勁，顯示高收入客戶遭總體經濟環境不確定性影響較輕，有助化解市場對高端品牌的擔憂，在紡織供應鏈中，儒鴻身為Lululemon重要研發合作夥伴，有助股價正面反應，亦是花旗環球的投資首選。

滙豐證券則指出，由於印尼人口眾多、工資比起大陸又相對低，隨全球品牌持續降低生產基地暴露於大陸與越南風險，印尼正高速成為熱門的生產基地。從儒鴻產能擴張步伐來看，根據儒鴻經營管理階層說法，其新的印尼工廠為Nike、Under Armour、Gap的Athleta生產產品，未來兩年內並計畫增加五至七個新客戶。

鑒於儒鴻重新掌握長線成長動能，外資估算，儒鴻2024年每股稅後純益（EPS）將為25元，比2023年的20.64元大增2成以上，2025年EPS進一步上看28.25元。