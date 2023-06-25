湖山水庫四月間枯水期景象，蓄水率約30％。（周麗蘭攝）

雲嘉附近水庫的即時水庫蓄水資訊。（翻攝自台灣水庫即時水情）

半個月來連續降雨及午後雷陣雨挹注下，湖水庫今（25日）蓄水量迅速恢復到95.1％、4811立方公尺，較5月19日最低水位23％、1200萬立方公尺，預估近日就可蓄滿。

湖山水庫今年水位瀕臨3年前百年大旱的低水位，雖然四月末有梅雨，但集水區雨量不多，5月18、19日蓄水量降至1200萬噸、蓄水率23％今年最低。

位於雲林縣的湖山水庫是離槽水庫，水源引自南投竹山鎮桶頭堰的清水溪蓄水，近一個月連續數波降雨助攻下，進水量快速累積3300萬噸，今天（25日）早上蓄水率已回升至95.1％，距離蓄滿5100萬立方公尺僅差289萬立方公尺。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，湖山水庫每日供應雲林、南彰化、北嘉義每日24萬公噸原水，上月因應水情吃緊減供，降至每日14萬公噸，減供的部分由集集攔河堰聯合調度。因應端午節連續假期用水量增加，每日增加2萬噸。

他說，若持續有降午後雷陣雨，預估6月底、7月初可達滿水位，汛期結束前都能維持滿水位的話，今年民生供水無虞。