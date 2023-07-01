「雲林縣毒品危害防制中心」為強化民眾反毒知能，集結中央、地方、民間單位力量，1日與衛福部食品藥物管理署中區反毒教育資源中心、國際獅子會300E1區等單位合作，在雲林縣口湖國小青蚶分校共同辦理「反毒『新』力亮，獅雲林共創」大型新住民親子暑期反毒活動，讓親子了解毒品危害，培養拒絕毒品知能。

衛福部藥物管理署於全台設立8個反毒教育資源中心，其中1個位在雲林縣，國際獅子300E1區獅子探索委員會主席蔡瑞穠表示，探索人生新方向是現階段最重要的目標，絕不能因毒品而誤了自己的一生，此次活動也藉由新住民特色美食，讓參與活動的民眾更認識新住民文化。

雲林縣副縣長謝淑亞說，毒品議題是長久存在的，雲林海線人口外流嚴重，造成老弱婦孺看守家園、隔代教養等問題產生，另外，新住民來台組建家庭日益增加，由於對環境、文化及人際的不熟悉，容易造成親職、家庭及心理壓力，面臨新興毒品樣態多變且猖獗的誘惑，恐因缺乏毒品相關知識而誤觸法網。

謝淑亞提到，提升新住民家庭的毒品防制知能刻不容緩，藉由觀念播種，將知識內化，進而向周遭友人分享反毒知識，透過個人、家庭及社區築起防毒保護網，強化家庭防毒，落實反毒教育。本次反毒活動可讓親子及社區民眾，從互動學習中了解毒品的危害，並運用於日常生活中。

雲林縣政府衛生局指出，「雲林縣毒品危害防制中心」設有0800-770885免付費諮詢專線，提供毒品相關諮詢服務，除了陪伴藥癮者重拾信心，拒絕毒品誘惑，若民眾對毒品資訊有任何疑問，也可撥打專線詢問，縣民一起「從心反毒，迎接幸福」。

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