外交部昨天表示，駐泰代表莊碩漢涉性騷屬實，第一時間要求辭職。莊碩漢今天聲明表示，此案已進入申訴調查程序，但迄今尚未有人對他詢問查察，希望在接下來申訴調查中，能有更讓他充分陳述的機會。

外交部21日表示，駐泰國代表莊碩漢大使因個人因素，於6月中旬向總統蔡英文提出辭呈，並經總統批准，外交部對於莊碩漢的請辭，予以尊重。

外交部昨天進一步證實，莊碩漢是因涉入性騷擾事件，經初步查證屬實後，外交部基於「零容忍」的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

莊碩漢今天聲明表示，當天車上有司機，他在車上談及當事人的APEC表現，及對泰國東亞司聯絡工作多所肯定，在懇談握手鼓勵時，如果握手造成不舒服，他深感抱歉；若在車上有任何逾矩行為，司機都看得到，歡迎司機作證。

莊碩漢指出，有關進房審閱行程被拒絕一事，事實是請當事人（撰稿人）對隔天一大早的英文致詞稿進行校稿及修正，當事人在經5分鐘校正及修正錯誤後離去。

莊碩漢強調，報導所謂「有類似經驗者不止一人」，根本子虛烏有。他表示，此案已進入申訴調查程序，他已經辭職，將完全配合調查；但本案迄今，尚未有人對他詢問查察，希望在接下來的申訴調查中，能有更讓他充分陳述的機會。（編輯：張良知）1120625