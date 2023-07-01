彰化縣芳苑鄉漢寶村民群聚抗議業者興建肉雞養殖場。（翻攝臉書社團「漢寶園大小事」／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉漢寶村人口數不到4千人，村內卻有養雞、養鴨、養牛、養羊、養豬等約50處畜牧場，當地居民不滿又有業者要到村內開闢肉雞養殖場，今天集結抗議，縣議員張國棟、洪子超及立委謝衣鳳服務處人員都到場關心。抗議村民說，該新建雞舍位處於村民居住密集區，養殖惡臭影響村民生活環境，他們強烈反對再蓋雞舍。

抗議村民指出，業者未與地方溝通而執意開發興建雞舍，該村畜牧業的密集度已讓村民非常的反感，光是該業者已整地新建畜牧場的周遭200公尺內，就有高達近20處的畜牧場，原本的惡臭味就已讓村民無法接受，現在又要蓋新的，他們實在忍無可忍，才會群起抗議。

「只要聞到臭味，就知道漢寶村到了。」抗議村民表示，許多外地友人一進到漢寶村，就會聞到空氣中瀰漫一股惡臭的味道，他們每天的生活都被惡臭所苦，村民們一直在臉書社團「漢寶園大小事」吐苦水，並要相關單位重視，但顯然相關單位無法可循，讓業者得以取得相關合法執照，近來並已圍起鐵皮圍籬整地中。

反對新建雞舍的漢寶村自主籌資搭帳篷抗議，並掛起「養雞起大厝，居民與雞住」等抗議布條。他們強烈要求相關單位應重視村民的訴求及督促村內原有畜牧業提高自我管理及提升養殖環境，不要讓他們生活在惡臭中，還給他們清新空氣的生活環境。

彰縣府農業處指出，漢寶村民抗議的畜牧場原本就有牧場登記，其申請的改建容許也已經核過了，程序合法，現在傳出爭議，業者必須跟地方做好溝通。