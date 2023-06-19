國泰世華銀行今（19）日舉行「2023下半年經濟展望與金融情勢」，林啟超表示，目前日本新任央行總裁植田和男的想法，應該是想再觀察，日本最近出口一直往下，日幣貶值有利於疲弱的出口。

美聯準會暗示年底前仍可能升息兩碼，林啟超認為，後續日圓可觀察兩重點，第一，最近6月美國有進一步升息，美國與日本的利差正在擴大，目前市場正等待9月美國貨幣政策方向確立，9月確立後，日圓較弱勢的現象會暫告一段落；第二，日本央行是否放棄殖利率曲線管控的政策，目前看起來是有可能。

目前日圓兌美元在140元左右的價位，林啟超表示，美國最新點陣圖認為接下來還會升2碼，但期貨盤預估只升1碼，美元指數在100元以上的稍強格局會做反轉，日圓再貶的可能性低，年底前有機會回升至兌美元130元價位。且要留意，後續日本央行若認為殖利率曲線管控政策要改變，可能會出現急升的現象。