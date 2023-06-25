民眾黨主席、總統參選人柯文哲近來遭民進黨質疑主張「重啟服貿」，他狠批綠營做假新聞、是「王X蛋」。對此，民進黨立委洪申翰分析，柯文哲每次都用同種閃避問題的滑坡話術，但在各國都在思考如何對中國去風險的當下，柯逆勢喊出「重啟服貿」，背後可能有「爭取北京支持」和「挖空藍營的支持基礎」這兩大目的。

柯文哲近日遭外界質疑，他在未公開的國政白皮書中喊出重啟服貿，但他昨喊冤，指這是內部討論文件，這條只停留在內部討論階段，無奈指這從頭到尾就是典型的認知作戰，並怒嗆蔡英文總統有本事把ECFA停掉，蔡當時把ECFA講得多爛，「有本事廢掉啊！」

對此，洪申翰指出，當外界每次想要問柯文哲，為何需要重啟服貿，他就會回嗆「小英如果有本事，現在就把ECFA停掉啊！」當倡議台灣應該要嚴守主權而有尊嚴地在國際社會生存，然後就會有另一群人膝反射地嗆聲：「那為何民進黨不敢現在宣布台灣獨立，成立台灣共和國？」當擔憂氣候變遷所帶來的災害風險，某些不想討論的人，就會用：「那你有種現在把所有燃煤電廠都關掉啊！」來堵民眾的嘴。

洪申翰認為，這其實都是同種閃避問題的滑坡話術。說到底，在這個各國都在思考，要如何對中國「去風險」的當下，柯文哲根本講不出，為何要逆勢「重啟服貿」，去加深對中依賴的正當性和必要性。坦白說，他認為只有兩個可能。

他進一步指出，一個是為了爭取北京的支持，而必須擺進這個對台灣根本沒任何好處的東西，另一個，就是為了要挖空藍營的支持基礎，必須表現得比國民黨更像國民黨。

他預言，如果是後者，那麼柯文哲下來很可能還會主張「核四重啟再評估」，還有猛攻「轉型正義」。以柯文哲算計之精，很可能上述兩個都是對方認為必須要搶下來的，「也就是，只有他自己的政治利益，才是唯一的目的。」