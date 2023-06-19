總統府提供

蔡英文總統今天接見義大利參議院副議長錢益友訪團指出，臺灣今年將在米蘭開設辦事處，期盼未來兩國共同打造具有韌性的民主供應鏈。錢益友則回應，希望雙方合作關係不僅止於經濟，也應該在文化及某程度的政治關係上。並承諾會持續支持臺灣，如同過去推動「世界衛生組織」認可臺灣一樣，「那是臺灣的一項權利」。

「義大利參議院副議長錢益友訪團」今天由外交部長吳釗燮及義大利經文處代表紀大為陪同，赴總統府拜會蔡英文，這也是義大利新政府上任後，第一個來自義大利國會的訪團。

蔡英文提到，臺灣和義大利在許多領域都有密切合作，是彼此非常重要的夥伴。上個月，義大利北部發生近年最嚴重的洪災，我們非常關心災情，也表達誠摯的慰問。

她期盼臺灣和義大利持續深化夥伴關係，並表示，今年4月，我們已宣布今年即將在米蘭開設辦事處。目前也繼續有臺商宣布在義大利擴大投資，進行設廠。臺灣、義大利及歐盟，在半導體及高科技產業方面，有許多不同優勢，希望未來繼續深化合作，共同打造具有韌性的民主供應鏈。

去年，義大利國會三度通過友臺決議案，強調臺海和平穩定的重要性，並支持臺灣的國際參與。義大利外交部長塔尼亞多次重申支持臺海維持現狀，義大利也派遣軍艦，用行動確保印太地區的穩定和平。

錢益友上次來臺訪問時曾表示，「民主和自由不能打折，也不能被出賣」，蔡英文表示，她非常認同。我們期待，未來能和義大利及更多民主夥伴，共同守護區域的穩定及繁榮。

她說，去年，臺灣和米蘭之間的航線已經開航，互相往來更加便利。歡迎更多義大利朋友來臺灣觀光，「我們一起持續努力，增進臺灣和義大利的交流」。

錢益友隨後致詞時表示，這次是他第3度訪問臺灣，也計畫未來再度訪問。臺灣與義大利相互友好，兩國之間存在非常重要的合作關係，希望這份合作關係不僅止於經濟，也應該在文化及某程度的政治關係上。

他也認同臺灣在米蘭開設辦事處是重要的一步，他說，米蘭是義大利的經濟首都，尤其臺北與米蘭之間的直航，打開兩國之間更多的交流機會，包括經濟及觀光的交流。

錢益友認為，臺灣是一個民主國家，對於義大利而言，是可以平等對談的友人，他也看見臺灣政府在國內及國際上的努力，不只得到義大利外交部長的認可，也得到歐盟、以及在此段時間陸續訪臺各國友人的認可，「由此可見，臺灣是全世界的朋友，當然也是義大利的朋友」。

他強調，會與臺灣政府一同努力。世界七大工業國已公開表達，希望臺海維持和平的現狀。他們也希望民主的體制不僅在東方可以繼續維持，也可以在全世界開花結果，讓民主陣營在世界上更加壯大。

臺灣在新冠疫情期間，向義大利捐贈口罩及其他醫療物資，在2019年及2020年，義大利東北部威尼斯一帶發生嚴重的水災時，臺灣也是國際社會上少數對義大利伸出援手的國家之一，他說，這一切他們都謹記在心。

錢益友也希望臺義兩國友誼永存，在經濟、社會、文化及科技上持續交流。在國際上，義大利也會持續支持臺灣，如同過去不遺餘力推動「世界衛生組織」認可臺灣一樣，「那是臺灣的一項權利」。