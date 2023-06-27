新北市長侯友宜今(27)日主持道安會報時表示，暑假來臨，市府將在暑假期間啟動機車安全月專案，加強交安宣導教育與執法，同時也鼓勵新考照的民眾參加機車駕訓班，以及在考取駕照後參加道路安駕訓練，提升市民朋友對機車騎乘安全的觀念和行車安全；交通局也籲民眾多使用1200月票，減少使用私人運具。

侯友宜並表示，新北市今年4月份的交通事故死亡人數為22人，較去年同月減少3人，也較上個月減少了12人，市府道安團隊將持續努力，以交通事故零死亡為目標。

交通局交通安全科科長林碧芬指出，新北市機車族群的交通事故30日內死亡人數相較去年增加，為鼓勵新考照的民眾參加機車駕訓班，取得駕照後政府會補助1300元，另外在取得駕照後至駕訓班參加道路安駕訓練，政府還會額外再補助1200元，以提升機車騎乘安全觀念，並期能降低事故發生。

交通局長鍾鳴時表示，基北北桃1200都會通定期票將於7月1日上路，只要1200元就能30天不限搭乘基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道及公路客運，以及騎乘YouBike公共自行車(雙北市前30分鐘免費、桃園市前60分鐘免費)。

他說，市民朋友可於台北捷運、桃園捷運(除A20興南站外)、新北捷運環狀線各車站，以及淡海輕軌的紅樹林站、淡水漁人碼頭站和安坑輕軌十四張站服務台、台北市政府轉運站悠遊卡客服中心、國光客運的基隆站、台北站、南港轉運站、新北板橋轉運站、桃園機場站及中壢站的悠遊卡售票加值機購票設定。

鍾鳴時表示，市府會請各營運單位加強行車安全維護，並做好服務品質準備，交通局亦將派員了解實施初期的人流情形及協助排除障礙，請市民朋友多加利用基北北桃1200都會通定期票搭乘公共運輸，減少私人運具的使用。