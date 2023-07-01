國民黨黃復興黨部會慶活動中，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜同框。文化大學教授鈕則勳認為，韓國瑜在致詞時，不僅沒有提侯友宜的名字，也沒有高喊凍蒜，可見韓國瑜並沒有在論述上積極挺侯，這是一個「警訊」，代表侯與韓的心結仍未充分緩解。

鈕則勳1日在臉書粉專上分析指出，韓國瑜雖然終於和侯友宜合體，但是「形式意義大於實質意義」。韓國瑜在致詞時，不僅沒有提侯友宜的名字，也沒有高喊凍蒜，只提2024是神聖戰役、為國為民、中華民國等。

鈕則勳接著指出，韓國瑜沒有在論述上積極挺侯，這其實是一個「警訊」，代表侯與韓的心結仍未充分緩解。合體雖然是好的一步，但也未必能達到有些評論者所講的軍心士氣大振或立馬就能夠提振民調支持度等程度。

鈕則勳認為，韓國瑜沒講一些挺侯的場面話，但他為什麼到場和侯合體呢？可能想突顯他自己的格局與氣度，也為自己的政治能量保溫，徐圖後進，累積籌碼以待價而沽。

鈕則勳接著點出，韓國瑜可能也要給韓粉一個交代，畢竟有些韓粉對於侯友宜之前沒有積極輔選韓國瑜仍非常介意，韓國瑜當然也要顧及韓粉的感受。或許韓首次合體並未積極相挺，日後侯陣營就會釋出更多資源來與韓協商。