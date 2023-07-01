國民黨黃復興黨部會慶活動中，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜同台；韓國瑜呼籲支持者，用手上的選票集中力量保護中華民國，但是未明確提到支持侯友宜。前立委蔡正元認為，民眾黨主席柯文哲曾在韓國瑜最落拓的時候送暖，韓國瑜可能覺得要去支持侯友宜，如何不傷害到柯文哲；因而稱「支持中華民國、集中選票」，沒有說票投侯友宜，保持一個模糊的空間。

針對侯韓合體，蔡正元1日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，很多人對這場會面期待過高，不可能一場見面，就對侯友宜選情有多大的幫助，比如侯友宜民調下滑，也不是韓國瑜沒有同框造成。

蔡正元指出，很多韓粉跑去支持柯文哲，是因為韓粉認定柯文哲在韓國瑜最落拓的時候，施予高度的溫暖。對於韓粉、韓國瑜來講，是點滴在心頭，可能覺得要去支持侯友宜，如何不傷害到柯文哲，因為要去支持侯友宜，就要韓粉從柯粉那邊過來，對侯友宜才有幫助。

蔡正元接著點出，韓粉也許認為欠柯文哲一點人情，韓國瑜可能也有為難之處，而稱「支持中華民國、集中選票」，沒有說票投侯友宜，保持一個模糊的空間。