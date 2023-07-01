國民黨黃復興黨部會慶活動中，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜同台；韓國瑜呼籲支持者，用手上的選票集中力量保護中華民國，但是未明確提到支持侯友宜。前立委蔡正元認為，民眾黨主席柯文哲曾在韓國瑜最落拓的時候送暖，韓國瑜可能覺得要去支持侯友宜，如何不傷害到柯文哲；因而稱「支持中華民國、集中選票」，沒有說票投侯友宜，保持一個模糊的空間。
針對侯韓合體，蔡正元1日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，很多人對這場會面期待過高，不可能一場見面，就對侯友宜選情有多大的幫助，比如侯友宜民調下滑，也不是韓國瑜沒有同框造成。
蔡正元指出，很多韓粉跑去支持柯文哲，是因為韓粉認定柯文哲在韓國瑜最落拓的時候，施予高度的溫暖。對於韓粉、韓國瑜來講，是點滴在心頭，可能覺得要去支持侯友宜，如何不傷害到柯文哲，因為要去支持侯友宜，就要韓粉從柯粉那邊過來，對侯友宜才有幫助。
蔡正元接著點出，韓粉也許認為欠柯文哲一點人情，韓國瑜可能也有為難之處，而稱「支持中華民國、集中選票」，沒有說票投侯友宜，保持一個模糊的空間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。