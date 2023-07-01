苗栗縣政府公費安排20名優秀國高中生赴澳洲參訪3周，將把苗栗客家特色介紹給澳洲友人。（謝明俊攝）

因受疫情影響停辦3年的苗栗縣政府澳視群英展翅計畫，今年恢復舉辦，從全縣各國中、高中挑選出來的20名優秀學生，將在8月分參訪澳洲3周，與澳洲當地馬斯登中學展開交流學習，並寄宿在當地寄宿家庭，苗栗縣長鍾東錦1日接見全體同學，期望同學能拿出最好的表現，來讓澳洲學生及家長們了解苗栗的好，並藉此拓展國際視野，培養更好的實力。

苗栗縣政府公費安排20名優秀國高中生赴澳洲參訪3周，將把苗栗客家特色介紹給澳洲友人。（謝明俊攝）

苗栗縣政府公費安排20名優秀國高中生赴澳洲參訪3周，苗栗縣長鍾東錦鼓勵學生拓展國際視野。（謝明俊攝）

苗栗縣政府是從2014年開始，以公費安排縣內優透的學生利用暑期赴澳洲等國家作短期參訪進修，除了增進學生們的國際視野，也藉由學生的仲介，將苗栗縣的文化特色、宗教及農特產品介紹給其它國家人民了解，成為另一型態的國民外交。

苗栗縣政府公費安排20名優秀國高中生赴澳洲參訪3周，前隊員何承遠現身說法。（謝明俊攝）

縣府教育處是從全縣各國中、高中，依初試、中英文口試等過程，挑選出優秀的國中、高中學生參與這次進修團，機票、食宿等全部21天的費用，全由縣政府提供，由於受到新冠疫情影響停辦了3年的澳洲團，今年恢復舉行。

今年參訪進修接待學校是由澳洲駐台辦事處等單位協助，安排由澳洲南威爾斯州的馬斯登中學負責，全部20名學生則安排住進當的寄宿家庭，能夠讓學生們更了解不同國家人民的生活習慣，因此，苗栗縣長鍾東錦期勉20位同學們能夠拿出最好表現，做好國民外交。

在為期21天的學習之旅中，除了安排學生們加入馬斯登中學的實際教學課程，馬斯登中學對於發展STEM教育、科學、技術、工程、數學、創意及表演藝術等都有非常傑出的成效。鍾東錦期望同學們藉此難得的機會拓展人際關係，與世界接軌，為自己儲備更強的競爭力。