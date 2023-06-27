德國向來被稱為歐洲經濟火車頭，但外媒示警，德國正在拖累歐洲的經濟，主因在於能源價格高昂、全球需求不振以及大陸經濟復甦不如預期等。

根據華爾街日報報導，德國經濟高度依賴製造業，在過去的經濟危機中，往往能藉由全球對德製產品的強勁需求扭轉頹勢，但德國目前面臨更難解的結構性問題，包括俄烏戰爭推升能源價格，使生產成本更高昂，加上高通膨和高利率，也使得海外消費者難以負擔更高價位。

像是德國特殊化學品巨頭朗盛（Lanxess）執行長Matthias Zachert就示警，受全球需求疲弱影響，德國的競爭力也下滑。

專家分析指出，俄烏戰爭爆發後，德國的能源密集型製造業深受俄羅斯天然氣供應銳減影響，加上大陸解封後的經濟復甦不如市場預期，也不利德國的經濟表現。

德國聯邦統計局5月底公布，首季國內生產毛額(GDP)下修至-0.3%，是繼去年第四季的-0.5%後連二季陷入萎縮。德國已成為二十大工業國中，除俄羅斯以外唯一首季GDP成長差於去年同期的國家，也拖累歐元區經濟陷入衰退。