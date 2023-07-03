路透社報導，一度被美國稱為「死亡商人」的布特（Viktor Bout），因軍火交易罪被美國法院判刑25年，在美國監獄服刑10年，直到與格林納換囚才獲釋。
俄羅斯新聞社引述俄羅斯極端民族主義政黨「自由民主黨」（Liberal Democratic Party）地方組織官員報導，布特已被提名為俄羅斯中部烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）議會候選人。
布特2008年在泰國1場誘捕行動中落網。布特在將近20年期間內出售武器給非洲、亞洲和南美洲的流氓國家、叛亂組織和殘暴軍閥，是世界最聲名狼藉的軍火商之一。
格林納則因持有內含少量大麻油的電子菸匣入境俄羅斯，2022年在莫斯科機場被捕，同年被判9年徒刑。
布特返回俄羅斯後公開加入自民黨，這個政黨名稱中有「自由民主」，但觀點極右翼、極端民族主義，也強烈擁護總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120703
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。