路透社報導，一度被美國稱為「死亡商人」的布特（Viktor Bout），因軍火交易罪被美國法院判刑25年，在美國監獄服刑10年，直到與格林納換囚才獲釋。

俄羅斯新聞社引述俄羅斯極端民族主義政黨「自由民主黨」（Liberal Democratic Party）地方組織官員報導，布特已被提名為俄羅斯中部烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）議會候選人。

布特2008年在泰國1場誘捕行動中落網。布特在將近20年期間內出售武器給非洲、亞洲和南美洲的流氓國家、叛亂組織和殘暴軍閥，是世界最聲名狼藉的軍火商之一。

格林納則因持有內含少量大麻油的電子菸匣入境俄羅斯，2022年在莫斯科機場被捕，同年被判9年徒刑。

布特返回俄羅斯後公開加入自民黨，這個政黨名稱中有「自由民主」，但觀點極右翼、極端民族主義，也強烈擁護總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120703